Los precios de los alimentos suben un 27% en cinco años

Photo : YONHAP News

Los precios de los alimentos han aumentado más de un 27% en los últimos cinco años.Según los datos publicados el domingo 7 por el Ministerio de Datos y Estadística, el índice de precios de los alimentos se situó en noviembre en 127,1 puntos, lo que supone 27,1 puntos más que en 2020.En contraste, el índice general de precios al consumidor ascendió 17,2 puntos durante ese mismo periodo.El encarecimiento de los alimentos impulsó el índice del coste de la vida, que refleja de forma más precisa la inflación percibida por los hogares.En los últimos cinco años, el índice del coste de la vida repuntó un 20,4%, mientras que los artículos no alimentarios —como la ropa, la electricidad y el gas— registraron un alza del 16,4%.Entre los productos que más se encarecieron destacan las algas secas, cuyo precio se incrementó un 54,8%, y los huevos, que se dispararon un 44,3%. Los precios del aceite de cocina y de las manzanas crecieron más de un 60%, mientras que el coste del pan aumentó un 38,7%.