Photo : YONHAP News

El secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, aseguró el sábado 6 (hora local) que habrá incentivos para los aliados que asuman mayores responsabilidades en materia de defensa y desventajas para aquellos que no aumenten su gasto militar. En este sentido, calificó como "ejemplares" a los países que han aceptado la exigencia de la Casa Blanca de incrementar su presupuesto de defensa, entre ellos Corea del Sur, Israel y Polonia.Hegseth citó de forma especial a Seúl al destacar su compromiso de destinar el 3,5% de su PIB a gasto militar y actuar con mayor iniciativa en la defensa convencional. Asimismo, advirtió de que los aliados que no cumplan el papel que les corresponde en la defensa colectiva "tendrán que asumir las consecuencias".El jefe del Pentágono realizó estas declaraciones durante el Foro Reagan sobre Defensa Nacional, en el que también presentó la versión actualizada de la Estrategia de Seguridad Nacional de EEUU. El documento señala que la Administración estadounidense prioriza la defensa de su territorio y del hemisferio occidental, mientras que en el Indo-Pacífico se centra en proteger a Taiwán y disuadir las amenazas procedentes de China. Además, el texto enfatiza que los aliados deben comprometerse más con la seguridad de su región y con los objetivos de la defensa colectiva.