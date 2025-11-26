La Presidencia resume los seis primeros meses del mandato de Lee Jae Myung

Photo : YONHAP News

La Oficina Presidencial afirmó que los seis primeros meses del actual Gobierno han estado marcados por esfuerzos intensos para normalizar el país y la vida de los ciudadanos tras el caos generado por el fallido intento de imponer la ley marcial, así como para recuperar la senda del crecimiento.Así lo resumieron altos cargos de la Presidencia el domingo 7 durante una mesa redonda con la prensa, organizada para presentar un balance del primer medio año de mandato del presidente Lee Jae Myung. En el encuentro participaron el jefe de la Secretaría de la Presidencia, Kang Hoon Sik, el jefe de la Oficina de Seguridad Nacional, Wi Sung Lac, y el jefe del Gabinete Presidencial para Política, Kim Yong Beom.Kang señaló que los últimos meses han servido para superar una profunda conmoción sociopolítica y que, pese a las dificultades, el Ejecutivo ha logrado resultados destacables. Subrayó que, en el ámbito económico, tanto la demanda interna como las exportaciones han repuntado, mientras que se han sentado las bases necesarias para un mayor desarrollo de las industrias de tecnología punta. En cuanto a política exterior, afirmó que la diplomacia coreana ha "vuelto a la normalidad" y destacó especialmente la resolución de uno de los asuntos más complejos: las negociaciones arancelarias con Estados Unidos.Kang anticipó además que, de cara a los próximos años, la Administración trabajará con más ahínco para consolidar sistemas y marcos institucionales más democráticos, y garantizar que todos los ciudadanos puedan expresar su opinión y que esta quede reflejada en las políticas y decisiones del Estado.