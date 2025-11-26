Menú principal Ver contenido

Buscar

Korean
Buscar

Español

About KBS Go to KBS
Go Top

Internacional

China elimina "desnuclearización de la península coreana" de su libro blanco militar

Write: 2025-12-08 10:01:59Update: 2025-12-08 10:58:24

China elimina "desnuclearización de la península coreana" de su libro blanco militar

Photo : YONHAP News

China ha suprimido la expresión "desnuclearización de la península coreana" en un documento oficial publicado por su Consejo de Estado.

El texto es un libro blanco sobre control de armamento, desarme y no proliferación en el que Beijing afirma mantener una postura imparcial respecto a los asuntos relacionados con la península, abogar por la paz en la región y apostar por soluciones diplomáticas a los problemas existentes. La diferencia más significativa respecto a la versión de 2005 es que ya no menciona la desnuclearización de Corea. En aquel documento, señalaba que apoyaba "el establecimiento de zonas libres de armas nucleares en la península coreana, Asia meridional, el Sudeste Asiático y Oriente Próximo".

Sobre este cambio, el diario hongkonés 'South China Morning Post' sostiene que el contenido del nuevo libro blanco refleja la postura actual del Gobierno chino, que ha pasado de no tolerar el armamento nuclear de Corea del Norte a reconocer al país como potencia nuclear de facto.
Lista

Contenidos recomendados

Close

Nuestra página web usa cookies y otras tecnologías de recopilación de datos para optimizar los servicios. Se sobreeentiende que, al mantener el acceso, el usuario da su consentimiento tanto a nuestra Política de privacidad, como al uso de esas tecnologías. Ver más >