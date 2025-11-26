Photo : YONHAP News

China ha suprimido la expresión "desnuclearización de la península coreana" en un documento oficial publicado por su Consejo de Estado.El texto es un libro blanco sobre control de armamento, desarme y no proliferación en el que Beijing afirma mantener una postura imparcial respecto a los asuntos relacionados con la península, abogar por la paz en la región y apostar por soluciones diplomáticas a los problemas existentes. La diferencia más significativa respecto a la versión de 2005 es que ya no menciona la desnuclearización de Corea. En aquel documento, señalaba que apoyaba "el establecimiento de zonas libres de armas nucleares en la península coreana, Asia meridional, el Sudeste Asiático y Oriente Próximo".Sobre este cambio, el diario hongkonés 'South China Morning Post' sostiene que el contenido del nuevo libro blanco refleja la postura actual del Gobierno chino, que ha pasado de no tolerar el armamento nuclear de Corea del Norte a reconocer al país como potencia nuclear de facto.