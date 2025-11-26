Menú principal Ver contenido

Todos los microsatélites lanzados por el cohete Nuri se comunican con la Tierra

Write: 2025-12-08 10:20:39Update: 2025-12-08 10:58:33

Todos los microsatélites lanzados por el cohete Nuri se comunican con la Tierra

Photo : YONHAP News

Los doce microsatélites cúbicos puestos en órbita mediante el cuarto lanzamiento del cohete espacial Nuri han logrado establecer comunicación con la Tierra.

Según informó el lunes 8 la agencia de noticias Yonhap News, los últimos en hacerlo fueron el EEE Tester-1, del Instituto de Investigación Aeroespacial de Corea (KARI); el PERSAT, desarrollado por la empresa de drones y sistemas de control de vuelo Quaternion; y el BEE-1000, de la compañía de I+D en física, química y biología Space LiinTech. De ellos, el EEE Tester-1 confirmó comunicaciones bidireccionales, un paso fundamental para su misión en los próximos meses: enviar datos sobre el funcionamiento de sus sistemas y repuestos con el fin de monitorear el rendimiento y la resistencia de este tipo de vehículos espaciales en condiciones extremas, incluidos los cambios drásticos de temperatura y la exposición a la radiación cósmica.

Es la primera vez que todos los microsatélites lanzados con Nuri consiguen comunicarse con la Tierra, un hito que confirma el avance de las tecnologías espaciales en Corea.
