Cinco de cada 100 habitantes en Corea son inmigrantes o sus hijos

Photo : KBS News

Cinco de cada 100 habitantes en Corea son inmigrantes o descendientes de inmigrantes, según un informe del Ministerio de Datos y Estadísticas publicado el lunes 8.Según el documento, la población inmigrante superó los 2,7 millones de personas el 1 de noviembre de 2024, lo que representa el 5,2% del total de residentes. Esta categoría incluye a personas que emigraron a Corea y residen en el país —extranjeros o coreanos étnicos que obtuvieron la ciudadanía mediante procesos de naturalización o por filiación— y a sus hijos. De ellas, el 24,8% son coreanos étnicos y el 75,2% extranjeros.Las personas en edad productiva, entre 15 y 64 años, constituyen el grupo mayoritario dentro de esta población, con un 81,9%, seguidas por los menores de 15 años (12,7%) y los mayores de 65 (5,5%). El informe detalla que el segmento de población con veinte años registró el mayor aumento, con un crecimiento del 8% en comparación con el año anterior, mientras que la proporción de menores de 24 años se amplió un 7,9%, hasta alcanzar el 27,2%.Esta distribución etaria contrasta con la de la población general de Corea, cuyos grupos más numerosos se encuentran en las franjas de cincuenta, cuarenta y sesenta años, por este orden.