La Conferencia Nacional de Jueces Representantes aborda la reforma del Poder Judicial

Photo : YONHAP News

La Conferencia Nacional de Jueces Representantes comenzó en la mañana del lunes 8 con la asistencia de 84 de los 126 magistrados designados para debatir los asuntos más relevantes del momento relacionados con el sistema jurídico. El principal punto del orden del día es la propuesta de reforma del Poder Judicial presentada por el gobernante Partido Democrático.En la apertura de las sesiones, la presidenta de la Conferencia, Kim Ye Young, afirmó que los proyectos de ley en tramitación en la Asamblea Nacional sobre el sistema jurídico pueden afectar directa o indirectamente a la población y que corresponde a los jueces, como eje central del Poder Judicial, analizarlos con base en sus conocimientos jurídicos y experiencia profesional. Subrayó que, aunque existen opiniones diversas respecto a la reforma, el consenso entre los magistrados es que cualquier cambio debe no solo respetar las competencias del Poder Legislativo y las posiciones de los sectores político y civil, sino también responder a las demandas de la ciudadanía.Entre los asuntos prioritarios abordados en la conferencia figuran la gestión de los juicios tras los posibles cambios en el sistema judicial y los protocolos de nombramiento y evaluación de jueces.