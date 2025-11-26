El Gobierno urge a los ministerios a definir su plan de trabajo antes de fin de año

Photo : YONHAP News

El vice primer ministro y titular de Economía y Finanzas, Koo Yoon Cheol, instó el lunes 8 a los ministerios a definir su agenda de trabajo para 2026 antes de que termine el año, con el fin de poner en marcha sin demora los proyectos e iniciativas previstos.El alto funcionario señaló que, una vez aprobados los Presupuestos Generales del Estado para el próximo ejercicio dentro del plazo legal, el Gobierno apuesta por una ejecución ágil del gasto con el objetivo de impulsar una economía innovadora y estabilizar la vida de los ciudadanos.Asimismo, añadió que el Ejecutivo aspira a mejorar la gestión del gasto y, en este sentido, afirmó que procurará que los dos presupuestos complementarios aprobados este año se ejecuten en su totalidad. Hasta el 30 de noviembre, el primero presentaba una tasa de ejecución del 93,9% y el segundo, del 98,2%.