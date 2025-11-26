Imputados dos veteranos políticos por presunta implicación en la fallida ley marcial

Photo : KBS News

Dos veteranos de la política surcoreana han sido imputados por su presunta implicación en el intento de imponer la ley marcial y promover una rebelión en diciembre de 2024. El legislador Choo Kyung Ho, que encabezaba entonces el grupo parlamentario del partido Poder del Pueblo, y el diputado Hwang Kyo Ahn, exlíder del Partido Libertad de Corea y primer ministro entre 2015 y 2017, afrontan cargos formales.El equipo del fiscal especial Cho Eun Seok, responsable del caso, informó el domingo 7 de que ha presentado cargos contra Hwang por instigar una rebelión e incitar a las masas, y contra Choo por obstruir la votación en la Asamblea Nacional dirigida a desactivar la ley marcial.En el caso de Choo, existen pruebas que apuntan a que, en la noche del 3 de diciembre, convocó a los diputados de su formación pero cambió deliberadamente el lugar de la reunión varias veces con la supuesta intención de distraerlos e impedir su participación en el pleno. Según las pesquisas, actuó a petición del expresidente Yoon Suk Yeol, que le solicitó colaboración.Pese a ello, la votación en el Parlamento finalmente se celebró sin la presencia de 90 de los 108 legisladores en activo de Poder del Pueblo. En total, 190 diputados —oficialistas y opositores— votaron de forma unánime a favor de desactivar la ley marcial.