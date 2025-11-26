Lee Jae Myung enfatiza la descentralización y el desarrollo regional equilibrado

Photo : YONHAP News

El presidente Lee Jae Myung ha instado a impulsar la descentralización, lograr un desarrollo equilibrado del país y reforzar la autonomía regional, al considerar estas tareas como un objetivo indispensable para la supervivencia y el progreso nacionales.Durante una sesión del Comité Presidencial para la Descentralización y el Desarrollo Equilibrado, celebrada el lunes 8, Lee admitió que la estrategia de crecimiento de Corea, hasta ahora concentrada en Seúl y su área metropolitana, ha dado grandes frutos. No obstante, subrayó que ha llegado el momento de reemplazarla por un nuevo modelo, ya que la excesiva centralización está amenazando con mermar el potencial de crecimiento.En este sentido, el mandatario propuso una iniciativa de desarrollo descentralizado basada en el concepto de "5 polos, 3 autonomías especiales", diseñada para promover programas adaptados a las características y necesidades de cada región. Los cinco polos serían el área capitalina, el sureste, Daegu-Gyeongsang del Norte, la zona central y el suroeste, mientras que las tres autonomías especiales corresponderían a las provincias de Jeju, Gangwon y Jeolla del Norte.