Usuarios de Coupang en EEUU también preparan una demanda colectiva

Photo : YONHAP News

El bufete de abogados estadounidense SJKP anunció el lunes 8 que interpondrá una demanda colectiva contra la matriz de Coupang en Estados Unidos para reclamar indemnizaciones punitivas por la filtración masiva de datos que afectó a más de 30 millones de cuentas de usuarios. La acción legal se suma a la que ya está en curso en Corea.La firma informó de que ya cuenta con una larga lista de demandantes, aunque continuará recabando adhesiones para reforzar su posición ante el tribunal.En la actualidad, la totalidad de las acciones de Coupang Korea está en manos de la matriz, Coupang Inc., cotizada en la Bolsa estadounidense. Más del 70% de los derechos de voto recaen en el fundador de la plataforma, Kim Beom Seok, presidente del consejo de administración de Coupang Inc. Nacido en Seúl, Kim se mudó a Estados Unidos durante su infancia y obtuvo la ciudadanía estadounidense. Posteriormente estudió en la Universidad de Harvard y, tras graduarse, fundó Coupang en 2010.