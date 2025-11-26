Menú principal Ver contenido

Martes con temperaturas bajo cero

Write: 2025-12-08 15:45:45Update: 2025-12-08 16:23:29

Martes con temperaturas bajo cero

Photo : YONHAP News

El martes 9 los termómetros registrarán valores negativos en la mayor parte del territorio, con mínimas de entre -8ºC y 2ºC por la mañana y máximas de entre 4ºC y 11ºC por la tarde. Las zonas donde se prevé una caída más acusada de las temperaturas respecto al lunes son las localidades del sur del país, con descensos superiores a seis grados.

Aunque el frío será intenso, el tiempo se mantendrá en general despejado. No obstante, podría aumentar la nubosidad por momentos durante la tarde en Seúl y en las provincias de Gyeonggi y Gangwon.

Por otra parte, las autoridades recomiendan a la población de las zonas montañosas de la costa este extremar las precauciones ante posibles incendios, debido a la sequedad del ambiente y a la previsión de viento.
