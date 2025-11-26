Menú principal Ver contenido

Cultura

"No Other Choice" de Park Chan Wook es nominada a tres Globos de Oro

Write: 2025-12-09 08:17:35Update: 2025-12-09 08:55:51

Photo : YONHAP News

La película "No Other Choice" ("No hay otra opción"), del director Park Chan Wook, ha obtenido tres nominaciones a los Globos de Oro 2026: mejor película de comedia o musical, mejor película de habla no inglesa y mejor actor en un musical o comedia.

La categoría que más interés despierta es la de mejor película de comedia o musical, en la que Park compite con cineastas de reconocido prestigio internacional, como Paul Thomas Anderson, que aspira al galardón con "Una batalla tras otra"; Yorgos Lanthimos, con "Bugonia"; Josh Safdie, con "Marty Supreme"; y Richard Linklater, que figura en la lista de nominados con dos producciones, "Blue Moon" y "Nouvelle Vague".

En la categoría de mejor película de habla no inglesa, "No Other Choice" se medirá con la española "Sirât", de Oliver Laxe, y con "La voz de Hind", de Kaouther Ben Hania, que obtuvieron el Premio del Jurado en los festivales internacionales de cine de Cannes y Venecia, respectivamente, entre otras producciones.

El actor que interpreta al protagonista de "No Other Choice", Lee Byung Hun, opta al premio a mejor actor en un musical o comedia y compite con figuras como Leonardo DiCaprio, George Clooney, Ethan Hawke, Timothée Chalamet y Jesse Plemons.

Asimismo, la película "K-pop Demon Hunters" ("Las guerreras del K-pop") aspira a alzarse con el premio a mejor película animada, junto a títulos como la estadounidense "Zootopia 2", de Disney; la japonesa "Guardianes de la noche: Kimetsu no Yaiba – La fortaleza infinita"; y la francesa "Little Amélie".

La ceremonia de entrega de los Globos de Oro 2026 se celebrará en Los Ángeles el próximo 11 de enero.
