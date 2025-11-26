Comienza la reubicación del Ministerio de Océanos y Pesca a Busan

El Ministerio de Océanos y Pesca inició el lunes 8 su reubicación desde la ciudad de Sejong a Busan, en cumplimiento de una de las promesas de campaña del presidente Lee Jae Myung.El proceso de traslado se prolongará aproximadamente durante dos semanas. Por su parte, el cambio de las oficinas del ministro y del viceministro se llevará a cabo en la fase final, con previsión de concluir antes del 21 de diciembre.Asimismo, alrededor de 800 empleados del ministerio se desplazarán a la ciudad portuaria. Es la primera ocasión en la que un ministerio se traslada por completo desde Sejong a otra ciudad del país.El Ministerio de Océanos y Pesca tiene previsto celebrar una ceremonia de inauguración oficial el día 23, una vez completada la mudanza.