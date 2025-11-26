Lee Jae Myung podría visitar Japón en enero

Photo : YONHAP News

El presidente Lee Jae Myung está considerando viajar a Japón en enero para reunirse con la primera ministra japonesa, Sanae Takaichi, con el objetivo de celebrar una cumbre bilateral.Según informó la Oficina Presidencial en Seúl, ambos Gobiernos mantienen conversaciones para coordinar una visita de dos días del mandatario a mediados de enero de 2026. Entre las posibles sedes del encuentro se encuentra la prefectura de Nara, ciudad natal y circunscripción electoral de Takaichi.Además, la Presidencia surcoreana señaló que Lee también estudia la posibilidad de realizar una visita oficial a China el próximo mes.