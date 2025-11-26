El Capitolio apoya a los coreano-estadounidenses con familia en Corea del Norte

Photo : YONHAP News

El Congreso de Estados Unidos ha expresado su apoyo a los ciudadanos estadounidenses de ascendencia coreana que tienen familiares en Corea del Norte e insta a promover reencuentros de familias separadas durante la Guerra de Corea.Ese respaldo figura en el proyecto de Ley de Autorización de Defensa Nacional (NDAA) para el año fiscal 2026, consensuado por la Cámara de Representantes y el Senado. El texto incluye disposiciones que requieren que el secretario de Estado elabore una lista de coreano-estadounidenses separados de sus familias en territorio norcoreano tras la firma del armisticio en 1953, con el objetivo de facilitar la posibilidad de volver a contactar con sus seres queridos, incluso a través de videollamadas.Además, el Congreso de EEUU insta a la Casa Blanca a cooperar con el Gobierno surcoreano para confeccionar esa lista, recopilar datos estadísticos sobre las familias separadas y analizar las opciones de dialogar con el régimen norcoreano sobre este asunto en cuanto se reanuden los contactos bilaterales.Aunque no existen cifras oficiales, se estima que alrededor de 100.000 estadounidenses de origen coreano tienen familiares en Corea del Norte.