El Congreso de EEUU apuesta por mantener el nivel actual de tropas en la península

Photo : YONHAP News

El Congreso de Estados Unidos se muestra firme en que la presencia militar del país en la península coreana debe mantenerse en su nivel actual.Esa postura queda reflejada en el proyecto de la Ley de Autorización de Defensa Nacional (NDAA) para 2026, que establece que el presupuesto de defensa aprobado para el próximo ejercicio fiscal no podrá utilizarse para reducir el número de tropas estacionadas en Corea del Sur por debajo de los 28.500 efectivos. Asimismo, precisa que el traspaso del mando militar en tiempos de guerra del Ejército estadounidense al surcoreano deberá ajustarse al plan acordado entre ambas partes.La última ocasión en que el Congreso incluyó una cláusula para impedir el uso de fondos militares en la reducción de tropas desplegadas en Corea fue hace cinco años, durante el primer mandato del presidente de EEUU, Donald Trump. Entonces, el objetivo era frenar los intentos de su Administración de recortar el número de efectivos.