Photo : YONHAP News

El Ministerio de Relaciones Exteriores de China ha subrayado que su posición respecto a los asuntos relacionados con la península de Corea permanece invariable.Así respondió el lunes 8 el portavoz de la cartera, Guo Jiakun, a la pregunta de si Beijing había cambiado de postura sobre la desnuclearización de la península o si seguía respaldándola. Sus declaraciones suscitaron interés al divulgarse poco después de que el Consejo de Estado chino publicara un libro blanco militar en el que desaparece la expresión "apoyo a la desnuclearización de la península coreana".El contenido de ese documento dista en gran medida del publicado en 2005, cuando China afirmaba que respaldaba "el establecimiento de zonas libres de armas nucleares en la península coreana, Asia meridional, el Sudeste Asiático y Oriente Próximo". La versión actualizada destaca que mantiene "una postura imparcial respecto a los asuntos relacionados con la península coreana, aboga por la paz en la región y apuesta por soluciones diplomáticas a los problemas existentes".