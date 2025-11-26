El Ministerio de Economía activa un equipo interno para estabilizar el tipo de cambio

Photo : YONHAP News

El Ministerio de Economía y Finanzas ha puesto en marcha un equipo interno dedicado exclusivamente a diseñar medidas frente a la inestabilidad del mercado de divisas, con el objetivo de frenar la depreciación del won frente al dólar.Este grupo se encargará de revisar las políticas gubernamentales para estabilizar el tipo de cambio, analizar el flujo de divisas de las empresas exportadoras y estudiar la posible concesión de incentivos a quienes conviertan dólares en wones, como estrategia para limitar la especulación cambiaria.El ministerio también ha anunciado la creación de un nuevo marco de gestión destinado a regular el uso de los activos en divisas del Servicio Nacional de Pensiones para la estabilización del mercado cambiario. Dicho plan se elaborará en colaboración con esa entidad, el Ministerio de Salud y Bienestar y el Banco de Corea.La atención de los mercados se centra ahora en la reunión de la Reserva Federal de Estados Unidos, programada para el martes 9 y el miércoles 10 (hora local), ante las previsiones de que pueda recortar en 0,25 puntos porcentuales los tipos de referencia, actualmente en el rango del 3,75% al 4% anual. Este nivel de los tipos de interés en EEUU supera la tasa base vigente del Banco de Corea, lo que actúa como un factor que incrementa la demanda de dólares y provoca la devaluación del won.