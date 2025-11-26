La Policía registra las oficinas centrales de Coupang en Seúl

Photo : YONHAP News

La Policía Metropolitana de Seúl inició el martes 9 el registro de las oficinas centrales de Coupang, en el marco de la investigación sobre la filtración masiva de datos personales que afectó a 33,7 millones de cuentas de la mayor plataforma de comercio electrónico de Corea.Las autoridades señalaron que el operativo tiene como objetivo incautar pruebas para identificar a la persona responsable de la filtración, determinar los métodos utilizados y analizar posibles fallos en el sistema de seguridad.La investigación comenzó el pasado 25 de noviembre, cuando Coupang presentó una denuncia formal sobre el caso. En primer lugar, los agentes interrogaron a trabajadores de la compañía. Por el momento, se estima que la información sustraída incluye nombres, números de teléfono, direcciones postales, historiales de pedidos y códigos de acceso a puertas.Mientras tanto, en Estados Unidos se prepara una demanda colectiva contra Coupang Inc., la empresa matriz que posee la totalidad de las acciones de la plataforma. Esta acción legal se suma a la que ya está en curso en Corea.