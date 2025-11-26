El Gobierno refuerza la regulación de la compraventa de inmuebles por parte de extranjeros

Photo : YONHAP News

El Ministerio de Territorio, Infraestructura y Transporte ha reforzado la regulación de las transacciones inmobiliarias realizadas por extranjeros, entre ellas la introducción de un sistema de autorización previa para la compraventa de inmuebles.Este mecanismo, en vigor desde agosto, obliga a los compradores extranjeros a cumplir una serie de requisitos cuando adquieren bienes inmuebles en áreas designadas como "zonas de control antiespeculación", que abarcan todos los distritos de Seúl, siete de Incheon y 23 localidades de la provincia de Gyeonggi, que rodea la capital.Para adquirir una vivienda, los extranjeros deben disponer del tipo de visado adecuado, una dirección fija y documentos que acrediten haber residido en el país más de 183 días. También deben presentar una declaración de recursos para financiar la operación, con información detallada sobre los préstamos obtenidos o por solicitar —especialmente en el extranjero—, y una vez realizada la compra están obligados a ocupar la vivienda durante al menos dos años.Las autoridades destacan que, desde la puesta en marcha del sistema, la compraventa de viviendas por parte de extranjeros en Seúl y sus alrededores ha disminuido un 40% en comparación con el año anterior. En particular, las transacciones realizadas a través de agencias o terceras personas, en su mayoría adquisiciones efectuadas por extranjeros no residentes, se redujeron de 56 contratos entre septiembre y noviembre de 2024 a apenas uno en el mismo periodo de este año.