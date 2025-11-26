El astronauta coreano-estadounidense Jonny Kim regresa a la Tierra

Photo : KBS News

El astronauta coreano-estadounidense de la NASA, Jonny Kim, regresará a la Tierra tras permanecer ocho meses en la Estación Espacial Internacional.Un vídeo difundido por la NASA mostró a Kim abordando la nave espacial rusa Soyuz MS-27 el lunes 8 a las 5:10 de la tarde, hora del Este de Estados Unidos, junto a dos cosmonautas de la agencia espacial rusa Roscosmos.Está previsto que la Soyuz MS-27 aterrice en paracaídas el miércoles 10 en las inmediaciones de la ciudad de Zhezkazghan, en Kazajistán. Posteriormente, los tres tripulantes viajarán en helicóptero al municipio de Karagandá. Kim regresará a Houston (EEUU) a bordo de una aeronave de la NASA, mientras que los dos cosmonautas rusos se desplazarán a la base Star City.Esta ha sido la primera misión espacial de Kim, seleccionado como astronauta por la agencia espacial estadounidense en 2017. Asimismo, es la primera vez que un astronauta coreano-estadounidense participa en una misión en el espacio.Al comienzo de su estancia en órbita, Kim publicó fotos en redes sociales mostrando su afición a la comida coreana preparada con salsa picante gochujang.Durante su permanencia en la Estación Espacial Internacional, Kim orbitó la Tierra 3.920 veces y recorrió aproximadamente 104 millones de millas, equivalentes a unos 167 millones de kilómetros.