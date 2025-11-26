El astronauta coreano-estadounidense Jonny Kim regresa a la Tierra

El astronauta coreano-estadounidense de la NASA, Jonny Kim, regresará a la Tierra tras permanecer ocho meses en la Estación Espacial Internacional.
Un vídeo difundido por la NASA mostró a Kim abordando la nave espacial rusa Soyuz MS-27 el lunes 8 a las 5:10 de la tarde, hora del Este de Estados Unidos, junto a dos cosmonautas de la agencia espacial rusa Roscosmos.
Está previsto que la Soyuz MS-27 aterrice en paracaídas el miércoles 10 en las inmediaciones de la ciudad de Zhezkazghan, en Kazajistán. Posteriormente, los tres tripulantes viajarán en helicóptero al municipio de Karagandá. Kim regresará a Houston (EEUU) a bordo de una aeronave de la NASA, mientras que los dos cosmonautas rusos se desplazarán a la base Star City.
Esta ha sido la primera misión espacial de Kim, seleccionado como astronauta por la agencia espacial estadounidense en 2017. Asimismo, es la primera vez que un astronauta coreano-estadounidense participa en una misión en el espacio.
Al comienzo de su estancia en órbita, Kim publicó fotos en redes sociales mostrando su afición a la comida coreana preparada con salsa picante gochujang.
Durante su permanencia en la Estación Espacial Internacional, Kim orbitó la Tierra 3.920 veces y recorrió aproximadamente 104 millones de millas, equivalentes a unos 167 millones de kilómetros.