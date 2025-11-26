El oficialismo pausa su proyecto para un juzgado especial sobre el caso de la ley marcial

Photo : KBS News

El gobernante Partido Democrático ha decidido avanzar con más cautela en la tramitación del proyecto de ley presentado a la Asamblea Nacional y aprobado el pasado miércoles 3 en el Comité Judicial y Legislativo, relacionado con la creación de un juzgado especial para investigar el caso de la fallida ley marcial y el presunto intento de rebelión de diciembre de 2024.La formación dio así un paso atrás y anticipó que revisará más minuciosamente la propuesta, a la luz de las opiniones surgidas en los últimos días, que advierten de que la instalación de dicho juzgado especial podría vulnerar el principio de separación de poderes.Ante la creciente polémica, la principal fuerza opositora, Poder del Pueblo, se sumó a quienes expresan valoraciones desfavorables sobre el proyecto. Criticó que la creación de un tribunal exclusivo para el caso específico de la ley marcial y el intento de rebelión, tal y como propone el Partido Democrático, atentaría contra la independencia del Poder Judicial.