El Tribunal Supremo abre audiencias públicas para debatir la reforma del sistema judicial

Photo : YONHAP News

Las audiencias públicas sobre el sistema judicial, organizadas por el Tribunal Supremo, comenzaron el martes 9 y se prolongarán durante tres días. Las sesiones incluirán debates abiertos sobre los métodos de gestión de los juicios, la transparencia en la Administración de Justicia, la participación ciudadana en el sistema jurídico, la reforma de los procedimientos de apelación, los protocolos penales y la garantía de los derechos humanos en los tribunales.El proceso suscita un amplio interés al desarrollarse en un contexto marcado por la polémica en torno a las propuestas de reforma del Poder Judicial planteadas por el gobernante Partido Democrático. Entre ellas figura la creación de un juzgado especial para investigar la fallida ley marcial y el presunto intento de rebelión.Está previsto que en la última jornada participe el expresidente en funciones del Tribunal Constitucional Moon Hyung Bae, responsable del dictamen que condujo a la destitución del expresidente Yoon Suk Yeol. Por este antecedente, la atención se centra en si aprovechará su intervención para pronunciarse sobre la iniciativa del oficialismo.