Corea apuesta por proyectos internacionales de exploración y desarrollo de tierras raras

Photo : YONHAP News

El vice primer ministro y titular de Economía y Finanzas, Koo Yoon Cheol, adelantó que Corea asumirá un papel más activo en exploraciones mineras y en proyectos de desarrollo conjunto de minerales considerados estratégicos para la industria, entre ellos las tierras raras.Koo expuso la orientación del Gobierno durante la reunión por videoconferencia de ministros de Finanzas del G7, en la que también participaron países no miembros del grupo, como Corea, Australia, India, México y Chile. El ministro subrayó que garantizar la estabilidad en el suministro de minerales exige una cooperación internacional estrecha, especialmente con naciones que cuentan con reservas abundantes.Uno de los proyectos conjuntos más destacados actualmente es la exploración de tierras raras en los fondos del océano Pacífico, iniciativa impulsada por Estados Unidos y Japón, que valoran la posibilidad de incorporar a otros aliados como participantes adicionales.