Photo : YONHAP News

La antología de cuentos "Dijeron annyeong" ("안녕이라 그랬어"), de la escritora Kim Ae Ran, ha sido seleccionada como la mejor obra narrativa de 2025 en la votación organizada por Kyobo Books, la mayor cadena de librerías de Corea.En esta edición, la lista de candidatos incluyó 95 títulos de ficción publicados entre noviembre de 2024 y octubre de 2025. Un total de 50 novelistas y escritores participaron en la votación. Sobre "Dijeron annyeong", destacaron que se trata de un libro que, con un lenguaje literario tan profundo como maduro, explora la relación entre los conflictos y dilemas humanos y los espacios en los que se desarrollan.Es el segundo año consecutivo que una obra de Kim Ae Ran obtiene este reconocimiento, después de la elección de su novela "Una mentira entre verdades" ("이중 하나는 거짓말") en 2024.Entre las obras más votadas, además de la de Kim, figuran "Cortadura" ("절창"), de Koo Byung Mo; "No people zone" ("노 피플 존"), de Jeong Yi Hyun; "La vida corta y sin lucha del alegre Yi Sibong" ("명랑한 이시봉의 짧고 투쟁 없는 삶"), de Lee Ki Ho; "Solo de ella" ("오직 그녀의 것"), de Kim Hye Jin, y "Honmono" ("혼모노"), de Sung Hae Na.