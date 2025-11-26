El ministro de Océanos dimite tras ser acusado de recibir fondos de la Iglesia de la Unificación

Photo : YONHAP News

El ministro de Océanos y Pesca, Chun Jae Soo, anunció el jueves 11 su intención de dimitir tras las acusaciones de haber recibido fondos ilegales de la Iglesia de la Unificación, aunque sostuvo que las imputaciones son "totalmente infundadas".A su llegada al Aeropuerto Internacional de Incheon, Chun declaró a la prensa que renunciar a su cargo y responder con franqueza es, a su juicio, la conducta adecuada de un servidor público.A su llegada al Aeropuerto Internacional de Incheon, Chun declaró a la prensa que renunciar a su cargo y responder con franqueza es la conducta adecuada para un servidor público.El ministro calificó de absurdas y falsas las acusaciones de soborno y explicó que presentaba su renuncia para evitar que el Ministerio de Océanos y Pesca, o el Gobierno en su conjunto, se vieran perjudicados por la polémica.