Seúl busca avanzar en el enriquecimiento de uranio y el reprocesamiento nuclear

Photo : YONHAP News

El Gobierno solicitará a Estados Unidos acelerar los trámites necesarios para autorizar el enriquecimiento de uranio y el reprocesamiento de combustible nuclear usado por parte del sector privado coreano, en conformidad con los acuerdos alcanzados entre el presidente Lee Jae Myung y su homólogo estadounidense, Donald Trump.Para ello, la viceministra de Relaciones Exteriores, Kim Jina, llegó el miércoles 10 (hora local) a Washington, donde declaró que transmitirá a las autoridades de la Casa Blanca la necesidad de avanzar en estos asuntos conforme a lo pactado y adelantó que propondrá el nombramiento de delegados para iniciar cuanto antes los debates correspondientes.La primera actividad oficial de su agenda fue su participación en la décima edición del Diálogo Económico de Alto Nivel, en la que Kim y el subsecretario de Estado de EEUU para Crecimiento Económico, Jacob Helberg, abordaron cuestiones relativas a la seguridad económica, la estabilidad de las cadenas internacionales de suministro y la cooperación para erradicar prácticas comerciales desleales.Asimismo, trataron cómo aprovechar la competitividad industrial de ambas partes para apoyar la recuperación económica de Estados afectados por conflictos bélicos o inestabilidad. En este contexto, Helberg señaló que Washington espera que Seúl contribuya a la asistencia a esos países y citó explícitamente a Ucrania y a Oriente Próximo.La agenda de la viceministra continuará el viernes 12 con su presencia en el Pax Silica Summit, una reunión centrada en el suministro de materiales para el sector de la inteligencia artificial. El encuentro reunirá a representantes de siete naciones con el fin de identificar vías para garantizar un abastecimiento estable de minerales críticos y otros insumos esenciales para la fabricación de semiconductores y reducir al mismo tiempo la dependencia de China.