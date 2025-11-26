Un senador de EEUU teme la falta de interés de la Casa Blanca por la península coreana

Photo : YONHAP News

El senador coreano-estadounidense Andy Kim, miembro del Partido Demócrata de Estados Unidos, advirtió el miércoles 10 (hora local) de que le preocupa profundamente que la Casa Blanca no mencione a Corea del Norte ni la desnuclearización de la península en su Estrategia de Seguridad Nacional, al considerar que esta omisión podría reflejar una falta de interés en el asunto.Kim, que representa al estado de Nueva Jersey en la Cámara Alta del Congreso, calificó de incompleta la actualización de dicha estrategia y expresó su inquietud por la postura de la actual Administración. Incluso señaló que el contenido del documento sugiere que EEUU estaría dispuesto a renunciar a parte de su liderazgo global.Asimismo, manifestó su temor a que el Ejecutivo del presidente estadounidense, Donald Trump, guiado por esta Estrategia de Seguridad Nacional, retire tropas de regiones estratégicas como la península coreana y proceda a reubicarlas siguiendo criterios que considera equivocados. En este contexto, subrayó que la Ley de Autorización de Defensa Nacional (NDAA), actualmente tramitada en el Congreso, actúa como salvaguardia para frenar un eventual intento de reducir de forma unilateral las fuerzas desplegadas en Corea.La versión revisada de la Ley de Autorización de Defensa Nacional para 2026 establece que el presupuesto de defensa aprobado para el próximo ejercicio fiscal no podrá destinarse a reducir el contingente militar estacionado en territorio surcoreano por debajo de los 28.500 efectivos. La norma ya ha sido aprobada por la Cámara de Representantes y solo requiere ahora el visto bueno del Senado y la firma del presidente para su entrada en vigor.