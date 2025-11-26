Las exportaciones repuntan impulsadas por el sector de los semiconductores

Photo : YONHAP News

Las exportaciones aumentaron un 17,3% durante los diez primeros días de diciembre respecto al mismo periodo del año anterior, hasta alcanzar los 20.600 millones de dólares.El avance se atribuye principalmente al dinamismo del sector de los semiconductores, cuyos envíos al exterior crecieron un 45,9% interanual. También registraron incrementos de dos dígitos las exportaciones de equipos de comunicación móvil y de productos petrolíferos. En cambio, descendieron las ventas de automóviles y de buques.Por destinos, destacó el aumento de las exportaciones a Vietnam, China, Taiwán y la Unión Europea. Por el contrario, las dirigidas a Estados Unidos retrocedieron un 3,2%, afectadas por la aplicación de aranceles en el comercio de automóviles.En el mismo periodo, las importaciones subieron un 8%, impulsadas sobre todo por la mayor adquisición de semiconductores, equipos para la fabricación de chips y maquinaria.