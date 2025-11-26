La Cámara de Representantes de EEUU aprueba la ley de defensa para 2026

Photo : YONHAP News

La Cámara de Representantes de Estados Unidos aprobó el miércoles 10 (hora local) la Ley de Autorización de Defensa Nacional (NDAA) correspondiente al próximo ejercicio fiscal.El texto, que constituye la versión final consensuada entre ambas cámaras del Congreso, establece, entre otros puntos, que el Ejecutivo no podrá utilizar el presupuesto de defensa asignado para 2026 para reducir el número de tropas estacionadas en Corea por debajo del nivel actual. La iniciativa salió adelante con 312 votos a favor y 112 en contra.La última vez que la NDAA incluyó una cláusula destinada a impedir el uso de fondos militares para disminuir la presencia de efectivos estadounidenses en territorio coreano fue hace cinco años, durante el primer mandato del presidente de EEUU, Donald Trump. Entonces, la medida buscaba frenar los intentos de su Administración de recortar el contingente, una cuestión que no estuvo sobre la mesa durante el gobierno del expresidente Joe Biden.