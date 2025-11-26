Lee Jae Myung y Sanae Takaichi podrían celebrar una cumbre en Japón en enero

Photo : YONHAP News

El presidente Lee Jae Myung y la primera ministra japonesa, Sanae Takaichi, podrían celebrar en enero una cumbre bilateral en Japón.Las autoridades diplomáticas de ambos países mantienen actualmente conversaciones para organizar una reunión entre los líderes a mediados del próximo mes, según informó el jueves 11 el diario nipón Mainichi Shimbun.Además, el rotativo señaló que uno de los sitios que se barajan como sede de la cita es el templo Todaiji, situado en la prefectura de Nara, antigua capital japonesa. Recordó que en esta zona existió históricamente un intenso intercambio entre el pueblo japonés y el reino coreano de Baekje, cuyos emisarios transmitieron a Japón conocimientos artísticos, culturales y tecnológicos.La posibilidad de una cumbre en Nara fue planteada inicialmente por Lee durante su primer encuentro con Takaichi, que tuvo lugar en la ciudad surcoreana de Gyeongju el pasado 30 de octubre. En aquella ocasión, el mandatario comentó que correspondía realizar la siguiente visita a Japón y propuso reencontrarse en Nara si las circunstancias lo permitían.