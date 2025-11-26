Photo : YONHAP News

El equipo del fiscal especial Min Joung Kie, encargado de investigar los escándalos que involucran a la ex primera dama Kim Keon Hee, ha solicitado una pena de cuatro años de prisión para el exdirector de las Oficinas Internacionales de la Iglesia de la Unificación, Yoon Young Ho, considerado el "número dos" de la organización religiosa.Yoon está siendo juzgado por desfalco, violación de la Ley de Fondos Políticos, destrucción de pruebas y soborno. En concreto, se le atribuye haber entregado un collar de diamantes y dos bolsos de lujo a Kim en 2022, así como 100 millones de wones en efectivo al legislador Kweon Seong Dong, del partido Poder del Pueblo, entonces en el Gobierno.Al solicitar la condena, el equipo de Min sostuvo que la Iglesia de la Unificación recurrió a sobornos para obtener favores de políticos o personas cercanas al poder con el fin de ampliar su influencia, incurriendo en una connivencia indebida que, según los investigadores, vulnera gravemente los principios de la democracia representativa.