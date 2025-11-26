Viernes con temperaturas bajo cero en todo el país

Photo : YONHAP News

El viernes 12 el país amanecerá con temperaturas bajo cero. En las zonas del este se registrarán precipitaciones, especialmente en la costa y en las áreas montañosas.Las acumulaciones previstas serán reducidas y no superarán los 5 milímetros en caso de lluvia ni alcanzarán más de 1 centímetro si se producen nevadas.Las temperaturas mínimas oscilarán entre -5ºC y 3ºC durante la mañana, mientras que las máximas se situarán entre 5ºC y 10ºC por la tarde. No obstante, la sensación térmica será más baja debido a los fuertes vientos.