Viernes con temperaturas bajo cero en todo el país

Write: 2025-12-11 11:35:38Update: 2025-12-11 13:52:52

Photo : YONHAP News

El viernes 12 el país amanecerá con temperaturas bajo cero. En las zonas del este se registrarán precipitaciones, especialmente en la costa y en las áreas montañosas.

Las acumulaciones previstas serán reducidas y no superarán los 5 milímetros en caso de lluvia ni alcanzarán más de 1 centímetro si se producen nevadas.

Las temperaturas mínimas oscilarán entre -5ºC y 3ºC durante la mañana, mientras que las máximas se situarán entre 5ºC y 10ºC por la tarde. No obstante, la sensación térmica será más baja debido a los fuertes vientos.
