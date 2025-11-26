EEUU exigirá a viajeros extranjeros revelar cinco años de historial en redes sociales

Photo : YONHAP News

Estados Unidos planea requerir a los viajeros extranjeros que entren en el país bajo el Programa de Exención de Visado (ESTA) que proporcionen su historial de actividad en redes sociales correspondiente a los últimos cinco años.La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza publicó el miércoles 10 (hora local) un aviso en el Registro Federal en el que detalla la propuesta. Según el documento, la agencia prevé exigir a los solicitantes del ESTA que declaren las cuentas utilizadas en redes sociales durante ese periodo.La medida se enmarca en la orden ejecutiva firmada el pasado 20 de enero por el presidente de EEUU, Donald Trump, que instruye a las agencias federales a reforzar los procedimientos de evaluación de los ciudadanos extranjeros que deseen ingresar en territorio estadounidense.Además, la Oficina tiene previsto requerir a los solicitantes sus números de teléfono personales y profesionales utilizados en los últimos cinco años, así como las direcciones de correo electrónico —también personales y profesionales— empleadas en los últimos diez años, siempre que sea posible.La propuesta contempla, asimismo, la posibilidad de solicitar datos biométricos adicionales, como huellas dactilares, muestras de ADN y escáneres de iris.