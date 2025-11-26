Photo : YONHAP News

El líder norcoreano, Kim Jong Un, adoptó "decisiones cruciales" durante la segunda jornada de las sesiones plenarias del gobernante Partido de los Trabajadores, consideradas preparatorias para el congreso general previsto para el próximo año, según informó el jueves 11 la Agencia Central de Noticias de Corea del Norte (KCNA).Las reuniones comenzaron el martes 9. En su segundo día, los debates se centraron en evaluar los resultados de las políticas aplicadas a lo largo de 2025 y en definir los asuntos que serán tratados en el congreso del partido de 2026. La agencia subrayó que en esta jornada el dirigente norcoreano tomó "decisiones cruciales", aunque no precisó su contenido.Por el momento, se estima que el congreso del Partido de los Trabajadores se celebrará entre enero y febrero del próximo año. Diversos analistas consideran que el régimen podría aprovechar la cita para presentar las líneas estratégicas de su política interior y exterior para los siguientes cinco años.