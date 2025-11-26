El presidente acepta la dimisión del ministro de Océanos por acusaciones de soborno

Photo : YONHAP News

El presidente Lee Jae Myung ha aceptado la dimisión del ministro de Océanos y Pesca, Chun Jae Soo, presentada el jueves 11 ante las acusaciones de haber recibido sobornos de la Iglesia de la Unificación cuando ejercía como legislador del gobernante Partido Democrático.En un comunicado difundido el mismo día, la Oficina Presidencial informó de que la renuncia de Chun será tramitada conforme a los procedimientos establecidos.Es la primera dimisión de un miembro del Gabinete desde el inicio del mandato de Lee.Según el exdirector general de la sede mundial de la Iglesia de la Unificación, Yun Young Ho, que prestó declaración ante el equipo del fiscal especial que investiga a la ex primera dama Kim Keon Hee, Chun presuntamente recibió dos relojes de lujo y decenas de millones de wones en efectivo entre 2018 y 2020.El ministro de Océanos rechazó las acusaciones por considerarlas infundadas y afirmó que responder con franqueza a las pesquisas es la conducta que se espera de un servidor público.