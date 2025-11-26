El ministro de Reunificación niega vínculos con la Iglesia de la Unificación

Photo : YONHAP News

El ministro de Reunificación, Chung Dong Young, ha rechazado los reportajes que apuntan a una presunta relación entre él y el exdirector de las Oficinas Internacionales de la Iglesia de la Unificación, Yoon Young Ho, actualmente juzgado por soborno y otros cargos.En una declaración escrita difundida el jueves 11, el ministro afirmó que no es cierto que recibiera dinero o regalos de Yoon, tal como han sugerido algunos medios. Reconoció que ambos se reunieron, pero precisó que fue únicamente una vez, en septiembre de 2021, cuando no ocupaba ningún cargo público. Según explicó, la conversación duró apenas diez minutos.Chung detalló que el encuentro se organizó durante un viaje con amigos de la adolescencia a la provincia de Gangwon, a propuesta de uno de los acompañantes. Subrayó que, pese a ello, la cita no derivó en una reunión de mayor relevancia ni contó con la asistencia de la líder de la Iglesia de la Unificación, Han Hak Ja. Además, afirmó que no la conoce y que nunca se ha cruzado con ella.El medio que publicó las informaciones sobre presuntos sobornos de la Iglesia de la Unificación a políticos o personas cercanas al poder mencionó los nombres de cinco diputados o exdiputados, entre ellos el actual ministro de Reunificación, y sostuvo que estos podrían haber recibido dádivas según declaraciones de Yoon.