La divergencia internacional en política monetaria eleva la incertidumbre en los mercados

Photo : YONHAP News

La creciente disparidad entre las políticas monetarias de las principales economías del mundo se ha convertido en un factor de incertidumbre para los mercados financiero y cambiario, según valoran las autoridades coreanas responsables de la gestión macroeconómica, entre ellas los máximos representantes del Banco de Corea, la Comisión de Servicios Financieros y el Servicio de Supervisión Financiera.En una reunión celebrada el jueves 11, los funcionarios destacaron la creciente brecha entre la política monetaria de Estados Unidos y la de Japón, en un contexto en el que se anticipa que el banco central japonés elevará su tipo de interés de referencia, en contraste con el recorte aplicado esta semana por la Reserva Federal estadounidense. Subrayaron que esta marcada divergencia internacional podría incrementar la volatilidad tanto en los mercados financieros como en los tipos de cambio.En cuanto a la situación interna, evaluaron que la Bolsa surcoreana se mantiene relativamente estable, aunque persisten riesgos latentes, como el aumento de los rendimientos de los bonos estatales y las notables fluctuaciones de las divisas. Señalaron asimismo que resulta indispensable vigilar estrechamente no solo el mercado financiero nacional, sino también las decisiones de política monetaria y la evolución de los principales indicadores económicos en el exterior.