Lee Jae Myung promete procesos transparentes en la selección de funcionarios

Photo : YONHAP News

El presidente Lee Jae Myung se comprometió el jueves 11 a promover la transparencia, la imparcialidad y la racionalidad como principios rectores en la selección de funcionarios.Momentos antes de recibir los informes de trabajo ministeriales en el complejo gubernamental de la ciudad de Sejong, Lee subrayó la importancia de una adecuada gestión de los recursos humanos en el sector público. También instó a los asistentes a comunicarle cualquier duda relativa a los procesos de selección y contratación de personal o a informar de posibles irregularidades. Aseguró que solo así será posible corregir lo que no funciona y avanzar hacia una mayor transparencia.El mandatario exhortó al funcionariado a actuar con responsabilidad y recordó que en sus manos reside el bienestar presente y futuro del país. En este sentido, recalcó que la mayoría desempeña su labor con dedicación y trabaja al servicio de la ciudadanía, pero admitió que, en ocasiones, los esfuerzos del conjunto se ven empañados por la conducta inapropiada de unos pocos. Por ello, insistió en que los procesos de selección y contratación deben desarrollarse con absoluta transparencia e imparcialidad.La sesión del jueves fue la primera de una serie de encuentros que contarán con la participación presencial de Lee en Sejong, Seúl y Busan. En ellos, recibirá directamente los informes anuales de trabajo de 228 entidades públicas, incluidos los 19 ministerios que integran el Gobierno.