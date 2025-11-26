La Fuerza Naval invita a un oficial canadiense a bordo de uno de sus submarinos

Photo : YONHAP News

La Fuerza Naval ha invitado a un suboficial de la Marina canadiense a embarcar en uno de los submarinos que participan en el ejercicio antisubmarino que Corea del Sur desarrolla estos días junto con Estados Unidos en aguas próximas a la isla de Guam. La nave, perteneciente a la clase Dosan An Chang Ho y con un desplazamiento de 3.000 toneladas, constituye el primer submarino surcoreano de este tipo al que accede un militar extranjero.El invitado fue el suboficial jefe de la Fuerza de Submarinos de Canadá, Etienne Langlois, quien permaneció a bordo del 5 al 10 de diciembre mientras la unidad realizaba maniobras de defensa antisubmarina. Durante su estancia, recibió información detallada sobre los sistemas de operación del buque.Según fuentes militares surcoreanas, la visita se autorizó con el objetivo de reforzar las posibilidades de exportación de equipos de defensa, en un contexto marcado por el Canadian Patrol Submarine Project (CPSP), un proyecto a gran escala impulsado por el Gobierno de Canadá. A través de este programa, Ottawa prevé adquirir hasta 12 submarinos diésel-eléctricos para sustituir a los cuatro de la clase Victoria, cuya vida útil se estima que concluirá a mediados de la década de 2030.Entre los principales aspirantes a liderar la construcción de la futura flota figuran el consorcio surcoreano formado por Hanwha Ocean y Hyundai Heavy Industries, así como la empresa alemana Thyssenkrupp Marine Systems.