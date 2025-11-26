Retroceden tanto el KOSPI como el KOSDAQ

Photo : YONHAP News

El índice general de la Bolsa surcoreana, el KOSPI, cerró el jueves 11 a la baja pese a haber iniciado el día con una marcada subida impulsada por los comentarios del presidente de la Reserva Federal de Estados Unidos, Jerome Powell, sobre una posible flexibilización monetaria. En comparación con el miércoles, el KOSPI retrocedió un 0,59% y finalizó la jornada en 4.110,62 puntos.Por su parte, el índice tecnológico KOSDAQ también descendió, aunque de forma más leve, al caer un 0,04% y situarse en 934,64 puntos.En el mercado de divisas, el won surcoreano se depreció frente al dólar estadounidense, que se cotizó a 1.473 wones por unidad, 2,6 wones más que en la sesión anterior.