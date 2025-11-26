El Senado mexicano aprueba el aumento de aranceles a países sin acuerdo comercial

Photo : YONHAP News

México elevará a partir del próximo año los aranceles a las importaciones de bienes considerados estratégicos procedentes de países con los que no mantiene acuerdos de libre comercio, entre ellos Corea del Sur y China.El incremento de los gravámenes se aplicará en virtud de la reforma a la Tarifa de la Ley de los Impuestos Generales de Importación y de Exportación (LIGIE), aprobada por el Senado mexicano el miércoles 10 (hora local). La revisión legislativa obtuvo 76 votos a favor, 5 en contra y 35 abstenciones. La ratificación por parte de la Cámara Alta se produjo pocas horas después de que la Cámara de Diputados también diera su aval, con 281 votos a favor, 24 en contra y 149 abstenciones.La reforma de los aranceles fue presentada en septiembre por la presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, con el propósito de elevar los impuestos a los bienes procedentes de países sin acuerdos comerciales con México —como Corea del Sur— hasta un máximo del 50%. La lista de productos sujetos al aumento incluye bienes de 17 sectores considerados estratégicos, entre ellos componentes de automóviles, acero, aluminio, plásticos, electrodomésticos y textiles.En la versión final aprobada por el Congreso de la Unión, se estableció que la mayoría de los bienes enfrentarán tasas de entre el 20% y el 35%, mientras que para ciertos productos específicos los gravámenes oscilarán entre el 5% y el 50%.