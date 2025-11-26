Un tribunal de EEUU condena a 15 años de prisión al fundador de TerraUSD y Luna

Photo : YONHAP News

Un tribunal federal de Estados Unidos ha impuesto una pena de 15 años de prisión al empresario coreano Kwon Do Hyung, fundador de la compañía Terraform Labs, en un caso relacionado con la crisis de las criptomonedas que, en 2022, provocó pérdidas superiores a 40.000 millones de dólares a inversores estadounidenses y de todo el mundo, según informó la agencia de noticias Associated Press.Kwon, cofundador de la empresa responsable de las criptomonedas TerraUSD y Luna, cuyo colapso desencadenó una de las mayores crisis del sector, estaba acusado de participar en un plan para engañar a inversores e inflar artificialmente el valor de dichos activos. Tras su extradición desde Montenegro a EEUU, se declaró inocente de los nueve cargos presentados inicialmente, pero en agosto admitió su culpabilidad en dos de ellos, entre los que figuran conspiración para cometer fraude y fraude mediante el uso de redes de comunicación.En enero, el Departamento de Justicia estadounidense alegó que Kwon realizó afirmaciones falsas y engañosas sobre la estabilidad y eficacia del protocolo de criptomonedas estables de Terraform, así como sobre el uso de su tecnología de cadena de bloques, entre otros aspectos.La institución señaló además que, de haber sido declarado culpable de los nueve cargos originales, entre ellos conspiración para blanqueo de capitales, Kwon habría podido enfrentarse a una pena máxima de 130 años de prisión.En virtud de un acuerdo de culpabilidad, la Fiscalía ha indicado que, si Kwon cumple al menos la mitad de la condena y respeta las condiciones pactadas, no se opondrá a que solicite su inclusión en el programa internacional de traslado de reclusos. Ello permitiría que el empresario pudiera ser enviado de regreso a Corea del Sur, a petición propia, tras cumplir ese periodo mínimo.Kwon fue extraditado a EEUU desde Montenegro en diciembre del año pasado. Había sido detenido en el país en marzo de 2023 cuando viajaba con un pasaporte falso.