Seúl y Washington celebran la quinta reunión del Grupo de Consulta Nuclear

Photo : YONHAP News

Corea del Sur y Estados Unidos celebraron el jueves 11 (hora local) en Washington la quinta reunión del Grupo de Consulta Nuclear, el mecanismo bilateral creado para reforzar la disuasión ampliada frente a la amenaza de Corea del Norte.La sesión estuvo presidida por el responsable de la política de defensa surcoreana, Kim Hong Cheol, y el encargado de políticas de disuasión nuclear, química y biológica del Departamento de Defensa estadounidense, Robert Soofer.Según la declaración conjunta difundida tras el encuentro, Seúl expresó su disposición a asumir un papel más activo en la defensa convencional de la península. Washington, por su parte, reafirmó que continuará ofreciendo disuasión ampliada mediante todo el abanico de sus capacidades militares, incluidas las nucleares.