Corea y Centroamérica refuerzan su cooperación en una mesa redonda en Panamá

La quinta Mesa Redonda Especial entre Corea del Sur y los países de América Central se celebró el miércoles 10 (hora local) en Panamá, según informó el Ministerio de Relaciones Exteriores. Es la primera ocasión desde su lanzamiento en 2021 en que el encuentro tiene lugar en un país centroamericano.La reunión fue copresidida por el primer viceministro de Relaciones Exteriores, Park Yoon Joo, y el viceministro de Asuntos Exteriores de Panamá, Carlos Arturo Hoyos.Al encuentro asistieron altos funcionarios de los siete países centroamericanos —Belice, Costa Rica, República Dominicana, El Salvador, Guatemala, Honduras y Panamá—, así como representantes de Estados Unidos, España y México, considerados socios clave en la cooperación regional para el desarrollo.Durante la sesión, Corea del Sur expresó su intención de contribuir a la mejora de la seguridad pública en Centroamérica apoyándose en su experiencia en el fortalecimiento de sistemas de seguridad y en la promoción de un crecimiento económico eficiente.Los participantes adoptaron un comunicado conjunto titulado "Camino común hacia el futuro", en el que fijaron siete áreas prioritarias de cooperación: economía, innovación tecnológica, seguridad pública, respuesta al cambio climático, salud, intercambios socioculturales y seguridad internacional. El texto también recoge la voluntad de impulsar iniciativas de cooperación triangular con Washington, Madrid y Ciudad de México.