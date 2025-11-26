Pyongyang cierra el pleno del Comité Central del Partido de los Trabajadores

Photo : KCNA / Yonhap News

Corea del Norte celebró entre el martes 9 y el jueves 11 un pleno ampliado del Comité Central del Partido de los Trabajadores, en el marco de los preparativos para el noveno congreso de la formación, previsto para comienzos de 2026.La reunión concluyó tras abordar una serie de asuntos considerados de gran importancia para la orientación política del país, según informó el viernes 12 la Agencia Central de Noticias de Corea del Norte (KCNA).Según el medio estatal, el líder norcoreano, Kim Jong Un, evaluó la ejecución de las políticas del partido y del Estado a lo largo del año y presentó un balance de los principales resultados alcanzados. En particular, destacó que, gracias a los avances en la modernización de las capacidades de defensa, Corea del Norte ha podido afrontar con mayor eficacia los cambios geopolíticos y tecnológicos del entorno internacional, garantizando su seguridad y manteniendo el rumbo de desarrollo fijado por el régimen.Asimismo, defendió la participación de tropas norcoreanas en operaciones militares en la región rusa de Kursk. Afirmó que estos despliegues han reforzado la imagen de su Ejército como una fuerza victoriosa y como garante del orden internacional que, a su juicio, debe prevalecer.Kim instó además a seguir avanzando con métodos propios y autosuficientes y presentó directrices organizativas y políticas para la preparación del próximo congreso, entre ellas la instrucción de completar antes de esa cita los proyectos de construcción aún pendientes.