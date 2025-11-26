Photo : YONHAP News

La zona que rodea el santuario de Jongmyo, declarado Patrimonio Mundial por la Unesco, ha sido oficialmente designada como "área de patrimonio mundial".La Agencia Nacional de Patrimonio informó de que el jueves 11 publicó en el boletín oficial una notificación que delimita unos 194.000 metros cuadrados en torno a Jongmyo como zona protegida.Según la institución, la medida busca preservar de manera más eficaz el valor universal excepcional que motivó la inscripción de Jongmyo en la lista de la Unesco, así como gestionar su conservación y uso de forma más sistemática.El área protegida incluye tanto la zona principal reconocida como Patrimonio Mundial como una zona de amortiguamiento destinada a proteger el santuario frente a posibles impactos externos. Tras la designación, cualquier proyecto de construcción o ampliación que pueda afectar negativamente al valor del sitio deberá someterse a una Evaluación de Impacto sobre el Patrimonio Mundial (EIP).