El Gobierno impulsará la creación de un fondo soberano el próximo año

Photo : YONHAP News

El vice primer ministro y titular de Economía y Finanzas, Koo Yoon Cheol, anunció que el Gobierno prevé impulsar la creación de un fondo soberano coreano durante el primer semestre de 2026.En una sesión de trabajo celebrada el jueves 11, Koo explicó que el objetivo es gestionar de forma más activa los activos estatales, valorados en unos 1.300 billones de wones, con el fin de maximizar su rendimiento. Añadió que una administración más eficiente de la deuda pública permitiría reducir los costes de intereses y fomentar un ecosistema de financiación más innovador.En este contexto, adelantó que el Ejecutivo espera establecer un fondo soberano para junio del próximo año tomando como referencia modelos internacionales como Temasek, de Singapur, o el Future Fund, de Australia.