Los precios de importación registran en noviembre su mayor alza en 19 meses

Photo : YONHAP News

Los precios de importación aumentaron en noviembre al ritmo más rápido de los últimos 19 meses, impulsados principalmente por la depreciación de la moneda local.Según los datos publicados el viernes 12 por el Banco de Corea, el índice de precios de importación se situó en 141,82 puntos en noviembre, lo que supone un avance del 2,6% respecto al mes anterior. Con este resultado, el indicador encadena cinco meses consecutivos al alza y registra su mayor incremento desde abril del año pasado, cuando subió un 3,8%.Fuentes del banco central señalaron que, pese al descenso de los precios internacionales del petróleo, la debilidad del won frente al dólar estadounidense elevó los precios de importación tanto en términos mensuales como interanuales.